Pese a Caso Cienfuegos, AMLO dijo que cooperación entre México y EE.UU tiene que seguir

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno no quiere rupturas con Estados Unidos, pero no podían permitir las acusaciones contra el general Cienfuegos

Pese a lo que ocurrió en el caso del general Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que la cooperación en materia de narcotráfico entre México y Estados Unidos tiene que seguir, pero con base en el respeto, el profesionalismo y el respeto a la soberanía.

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno no quiere rupturas con Estados Unidos, pero que no podían permitir un asunto como las acusaciones en contra del general Cienfuegos Zepeda.

Tiene que seguir la cooperación, no tiene por qué interrumpirse, pero sobre bases de legalidad, transparencia, confianza, de profesionalismo, de respeto a la soberanía. Por eso se hizo la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, ahí están las bases para la cooperación”, dijo.

Señaló que, en su gobierno, están dispuestos a que continúe la cooperación, pues no quieren rupturas.

“Pero no podíamos permitir un asunto que no tiene razón de ser, que no tiene sustento legal, eso es todo”,declaró.

López Obrador señaló no entender las razones que originaron la investigación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Quién sabe, en todos lados, cuando hay elecciones en cualquier país se exacerban los ánimos, se desatan las pasiones y hay confrontación política. Yo creo que como estaban de por medio las elecciones no sé quién, qué grupo o agencia, tomó la decisión de promover este juicio o acelerar la investigación y con esos elementos detener al general”, adujo.

Se me hace muy raro, la verdad, es de lo más irresponsable, no hay profesionalismo. Se supone que empezaron a investigar desde 2013. Cuánto tiempo y el resultado es ese expediente, es el pacto de los montes“, afirmó.

Con información de López-Dóriga Digital