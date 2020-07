Pedí licencia para dedicarme a la Academia; es mentira y calumnia, vínculos con Lozoya: Vanessa Rubio

Vanessa Rubio explicó las razones de su licencia al Senado. Dijo que ahora se dedicará a lo que denominó su otra pasión: la Academia

Vanessa Rubio Márquez rechazó que su licencia al Senado de la República tenga que ver con la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y dejó en claro que cualquier señalamiento o vínculo con el caso es una absoluta “mentira“.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Rubio Márquez explicó sus razones de la licencia a su escaño, en donde expresó que se dedicará a lo que denominó su otra pasión: la vida académica.

“Lo he escuchado (sobre las acusaciones sobre su licencia) con mucha molestia. Una cosa es pensar distinto y debatir ideas, pero otra cosa muy distinta e inaceptable son las mentiras y eso es una absoluta mentira porque no puede ser más ajena a todo esta tema, no hay manera de un hilo y una vinculación, ahí está mi trabajo. No se vale que la gente salga por oscuras intereses, la mentira es inaceptable. Acepto que no se entienda mi explicación, pero no se vale especular con mentiras”, dijo.

“Pedí licencia. El trabajo que he hecho durante 26 años ininterrumpidas como administradora pública me permiten, hoy por hoy, decir que voy a tomarme un tiempo para hacer otra cosas que también es mi pasión: la Academia, poder estar metido en un laboratorio de políticas públicas a nivel internacional, más incursionar en la Consultoría. Es un tiempo que me doy para mí, mi vida personal, profesional y mi familia”, aseguró.

“Por eso es importante salir y dar mis razones; al final del día se vale tomar este espacio. Hoy por hoy está siendo muy difícil lograr incidir en las decisiones, en el cambio de rumbo del país, los espacios para poder incidir en esa toma de decisiones están muy reducidos, anulados”, argumentó.

Pese a que cambiar del servicio público a la política “fue un cambio muy grande” en los últimos dos años, la ahora senadora con licencia recalcó que había llegado el momento de tomar esta decisión, la cual la ayudará a tener una mejor perspectiva en un futuro.

“Pedí licencia en este momento porque cuando tomas una decisión de vida así, la tienes que tomar en algún momento en la vida, siempre cualquier momento va a tener implicaciones. Es un tema que ya teníamos tiempo manejando, tenía que decidir si teníamos que dar eso paso, y decidí asumir esos dos compromisos. Me siento tranquila y coherente en mi decisión”, declaró.

“He recorrido todo el escalafón del servicio público, siento que en esta coyuntura me va a ayudar a tener mejor perspectiva, mejor visión. Tengo 48 años y me queda mucho tiempo por delante para hacer otras cosas más”, refirió.

“Seguiré aportando desde donde estoy, pero en una esfera de tiempo distinta por un periodo distinto. Me va a llevar a tener más perspectiva. Es un tiempo que me quiero dar y es válido, el servicio público no debe ser lineal, puede tener estos espacios de tiempo que enriquezcan a uno, que te den un vigor distinto para regresar con fuerza y ahínco que siempre me ha caracterizado”, dijo.

Afirmó Rubio Márquez que su suplente, Nancy Guadalupe Sánchez, es una priista de cepa que tuvo diferencias con el PRI local en Baja California.

Sin embargo, señaló que Sánchez Arredondo está inscrita en los padrones nacionales de dicho instituto político, por lo que espera que esta tema se pueda solventar con la coordinación de los senadores, a cargo de Miguel Ángel Osorio y la dirigencia nacional del partido, con Alejandro Moreno.

Con información de López-Dóriga Digital