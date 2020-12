Participación social, esencial ante vacuna contra COVID-19; en México, porcentaje que se negaría a vacuna COVID-19 será pequeño: De la Fuente

El Embajador De la Fuente indicó que México forma parte de una estrategia diplomática integral para asegurarse de que las vacunas sean accesibles

El Embajador Juan Ramón de la Fuente, Representante Permanente de México en la ONU, aseguró que en nuestro país el porcentaje de la población que no se vacunaría contra el COVID-19 será pequeño comparado con otros lugares del mundo.

“La participación social es esencial para la efectiva distribución y aplicación de vacunas contra COVID-19”, sostiene 🇲🇽 en el evento convocado por la OMS, la Alianza para las Vacunas, UNICEF y la Federación Internacional De la Cruz Roja. 📄Consulta la intervención aquí 👇🏼 pic.twitter.com/mkLC2lymPm — Misión de México ONU (@MexOnu) December 2, 2020

En su intervención en el foro “Fostering Trust and Engagement Access to Medicines and Vaccines“, el Embajador De la Fuente indicó que México forma parte de una estrategia diplomática integral para asegurarse de que las vacunas sean accesibles para todos.

Aseguró que con este espíritu se promueven resoluciones para garantizar el acceso a medicamentos, vacunas y equipo médico.

“A nivel nacional también hemos logrado avances significativos. México ha comprado 77.4 millones de dosis a AstraZeneca, 34.4 millones a Pfizer, 35 millones a CanSino y 51.5 millones a través de la iniciativa COVAX”, señaló De la Fuente.

Resaltó que en México el esquema nacional de vacunación ha permitido reducir y controlar significativamente enfermedades como polio, sarampión, influenza, hepatitis y cáncer de cuello uterino, entre otras.

“Se estima que en México, el porcentaje de población que se negaría a vacunarse contra el COVID-19 será pequeño, en comparación con las cifras de otros lugares”, señaló.

Aseveró que, de acuerdo con una encuesta reciente, solo el 11 por ciento de los encuestados no desearía recibir la vacuna.

“Sin embargo, debemos ser cautelosos, ya que la misma encuesta mostró que la mitad de la población preferiría dejar que otros se vacunen primero. Necesitamos comprender mejor qué significa eso exactamente”, dijo.

Recalcó que México ha establecido una rueda de prensa nocturna diaria para que los ciudadanos puedan seguir la información oficial y no caer en infodemia.

“Sin embargo, no ha sido suficiente. Debemos superar el déficit de confianza que persiste y que será fundamental cuando se trata de una inmunización eficaz”, señaló el Embajador.

Hizo un llamado a que el enfoque de combate de la pandemia sea a nivel global para que sea eficaz.

“La infraestructura y los recursos humanos necesarios para vacunar a toda la población solo pueden estar disponibles de manera efectiva si cada individuo se da cuenta de su papel en la seguridad de los demás”, aseveró.

Finalmente, se comprometió a que México seguirá colaborando en estos y otros temas relacionados porque “aunque las vacunas estén aquí, la pandemia aún no ha terminado”.

Con información de López-Dóriga Digital