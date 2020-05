“¿Para qué me voy a meter yo?”: AMLO se deslinda en el Caso Notimex

López Obrador apuntó que no hay que alarmarse por la polémica sobre las irregularidades que se han denunciado en contra de la directora de Notimex, Sanjuana Martínez

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que no se meterá en el conflicto que existe entre el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNotimex) y la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), Sanjuana Martínez.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano apuntó que no hay que alarmarse por la polémica sobre las irregularidades que se han denunciado en contra de la directora de Notimex, Sanjuana Martínez.

El tema de Notimex llegó hoy a la mañanera. El presidente fue enfático: él le cree a Carmen Aristegui y a Sanjuana Martínez Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/5uGgVa0wjw — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 22, 2020

“Soy respetuoso de la libertad, soy partidario de que todo mundo se manifieste, se exprese con absoluta libertad. Yo creo en el desarrollo con libertad, por eso también soy demócrata, por la libertad”, dijo.

“Así como no quiero que haya bienestar con dictaduras, así también no quiero que haya bienestar sin libertad, Ese tema de Notimex se tiene que ir resolviendo, además es de periodistas, mujeres y hombres inteligentes, con imaginación, con talento, cómo no lo van a poder resolver el problema, ¿para qué me voy a meter yo?“, destacó.

“Hay instancias, si hay inconformidad que se acuda a esas instancias. Se tiene que escuchar a todas las partes, tampoco alarmarnos si hay polémicas, lo único que no se vale es el insulto, afectar, pero eso es lo que tú sostienes”, argumentó.

Sobre el acoso a periodistas y extrabajadores de Notimex, documentado por la organización Article 19 y Aristegui Noticias, López Obrador aseveró que le cree tanto a Carmen Aristegui como a Sanjuana Martínez, e hizo un llamamiento a que “todo mundo se ¡serene”.

“Yo también le creo a todos, le creo a la directora de Notimex también, a Sanjuana, a Carmen Aristegui, a todos les creo. Tiene que llevarse aun acuerdo, va a pasar tiempo pero todo se arregla”, recalcó.

Es un asunto que se tiene ir resolviendo entre todos, que todo mundo se serene y se llegue a un acuerdo, pero que no haya agresiones, que haya respeto. Que haya debate, solamente en la s dictaduras no hay debate, no hay polémica”, enfatizó.

Con información de López-Dóriga Digital