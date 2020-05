Para evitar que ciudadanos salieran de casa, ‘prohibimos’ las muertes por COVID-19: alcalde de Soconusco

Soconusco es un municipio que se encuentra ubicado al sureste de Veracruz, en la región de las Llanuras del Sotavento.

Y precisamente este municipio se que se volvió viral luego de que se diera a conocer una imagen de un aviso en el que se señala que “por decreto municipal queda estrictamente prohibido morirse de coronavirus“.

El curioso decreto llamó la atención de muchas personas pues resultó sorpresivo.

El mensaje fue autorizado por el propio alcalde de Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas quien habló acerca de esta medida en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

En esta preocupación que comento, nosotros estamos trabajando. No bajamos la guardia y seguimos implementando las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud a nivel nacional; por eso pusimos un área sanitizante, damos gel antibacterial, cubrebocas y haremos todo lo que tengamos que hacer.

Es una preocupación tanto de esta Administración como de las autoridades estatales que los ciudadanos en este estado no formen parte de este índice de mortalidad que está manejando el doctor (Hugo López-) Gatell todos los días pues es muy preocupante.

El alcalde explicó cómo fue que llegó a determinar esta peculiar medida.

Nuestros ciudadanos ya están cansados de estar encerrados, el estrés es mayor. Entonces, en esta semana, la de mayor contagio, la preocupación nuestra era cómo hacerle entender a los ciudadanos que, definitivamente, no salgan de sus casas porque nuestros ciudadanos, inclusive, no creen en esta pandemia.

Hay mucha gente que no cree, entonces muchos aplican esto de ‘hasta no ver, no creer’.

Tuvimos que plantearnos la problemática para poder darle una solución a esta situación de cómo vamos a decirle a los ciudadanos que no salgan pero sin que lo sintieran golpeado o como una forma de represión y fue allí que salió esta idea de decretar que aquí en Soconusco quedaba estrictamente prohibido morirse por coronavirus.