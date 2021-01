Padres de normalistas insisten en la participación del Ejército en Caso Ayotzinapa

Los padres de normalistas de Ayotzinapa insisten en que hubo participación activa del Ejército en la desaparición de los estudiantes

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, informó que el informe ofrecido por el gobierno federal sigue sin convencer a los padres de los normalistas de Ayotzinapa porque insisten en que hubo participación activa del Ejército mexicano.

En esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional estuvo presente por primera vez el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para dar información sobre la participación de militares en el caso.

Los padres de los normalistas insisten que las Fuerzas Armadas están implicadas en el caso.

“Se generaron documentos, videos y elementos de acervo probatorio para dilucidar lo que ocurrió y se considera que el Ejército ha estado dosificando esa información, ha estado administrándola”, apuntó.

Dijo que, aunque no se habló en particular de algún tema en específico, los padres de los normalistas de Ayotzinapa consideran que la información no la han dado completa.

“Ellos dicen que sí, se va a hacer (otra) reunión de trabajo”, adelantó.

Con información de López-Dóriga Digital