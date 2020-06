Pacientes de COVID-19 quedan ‘chafiretes’, aseguró secretario de Salud de Chiapas; ofrece disculpa por comentario

El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, fue criticado en redes sociales luego de que afirmara que los pacientes recuperados de coronavirus COVID-19 quedan “chafiretes”, además de arremeter contra una reportera que cuestionó las cifras de la enfermedad y la falta de insumos en los hospitales de la entidad.

Lo anterior en respuesta al delegado de la Cruz Roja de la entidad, quien dijo recibir llamadas de familiares de personas con síntomas graves de COVID-19.

Cruz Castellanos afirmó que el delegado, quien padeció coronavirus, no tiene la información correcta, pues quienes se recuperan “quedan medio chafiretes”.

Posteriormente, el secretario de Salud de Chiapas arremetió contra los “cuestionamientos absurdos” que realizó una periodista que cuestionó las cifras de la dependencia sobre el virus, además de que denunció la falta de insumos en los hospitales.

Interpretar también cuesta cuando uno no tiene su mente muy clarita en lo que está uno haciendo, como veo en tu caso que no te quedó claro que yo cuando hablé aquí de la disminución de los sintomáticos que entran al centro (…) mira cuántos entraron ayer, cuatro no te vengo a mentir, toma nota, entraron 37 mil 848 personas, pero velo bien para que te quede tu cabecita bien grabada y grábalo, para que no vengas tampoco con cuestionamientos absurdos”, aseveró.