Opositores están esperando a que el gobierno fracase: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus opositores, a quienes calificó como “ambiciosos” y “vulgares”, están esperando a que su gobierno fracase durante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de coronavirus COVID-19.

Durante su conferencia de prensa de este sábado, el mandatario señaló que la transformación de México está en juego, por lo que sus adversarios quieren que le vaya mal a su gobierno y que se agrave la crisis del coronavirus.

“Lo que está en juego es la transformación de México, por eso hablando con claridad los que no quieren la transformación, los que quieren mantener los privilegios, el mismo régimen de corrupción, de injusticias, quisieran que se agravara la crisis del coronavirus. No alcanzan a decirlo abiertamente porque pues su doctrina es la hipocresía, no lo dicen así, pero en el fondo están pensando que ‘que bueno’ que nos vaya mal”, aseveró.