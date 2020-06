OMS no recomienda pruebas masivas de COVID-19 en México, expone López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda hacer pruebas masivas de COVID-19 en México.

Durante la conferencia de prensa sobre la pandemia del virus SARS-CoV-2 de este lunes, el funcionario federal reiteró que en México las autoridades están interesadas en “utilizar eficientemente las pruebas de laboratorio para guiar las acciones de salud pública”.

López-Gatell Ramírez presentó un video en el que Marc Gabastou, asesor regional de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de la OMS, explicó que por la extensión territorial de México no se recomienda la realización masiva de pruebas.

Nuestra organización no está a favor o no recomienda pruebas masivas en un país tan inmenso, tan complejo, tan diverso como México, no estamos en una isla del Caribe, en la que eventualmente podemos tener acceso a toda la población. Pero sí estamos totalmente conformes con las iniciativas ad hoc en estos recintos de riesgo, como la Ciudad de México lo está planteando”, comentó el especialista.