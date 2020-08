No voy a favorecer a algún candidato, no soy traidor a la democracia, recalca AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que no favorecerá a ningún candidato ni influirá en las próximas elecciones federales de 2021, ya que recalcó que no será un “traidor a la democracia“.

López Obrador que serán los ciudadanos quienes elijan con absoluta libertad a sus representantes, por lo que sí influye en el proceso electoral no tendría autoridad moral sobre el pueblo.

“Sencillamente no influyendo, no inclinando la balanza a favor de nadie, pero de manera sincera, no de manera hipócrita; nadie debe de participar y por abajo alentar de que se utilicen los fondos del gobierno federal para ayudar a candidatos, eso no lo voy a hacer ni nunca lo he hecho”, argumentó.