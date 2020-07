No voy a Estados Unidos para solicitar crédito, recalca AMLO

El mandatario mexicano descartó reunirse en Washington con Joe Biden, virtual candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que su visita a Washington D.C. no es para solicitar un crédito al gobierno de los Estados Unidos.

“No necesitamos créditos, tenemos finanzas públicas sanas, esa es una diferencia con lo que pasaba anteriormente cuando la crisis que enfrentó el presidente Zedillo, hubo un rescate de EE.UU. nos pusieron a disposición 20 mil millones de dólares, tuvimos que dejar hipotecado el petróleo, eso no sucede ahora, no tenemos esa necesidad. No voy a solicitar crédito”, expresó.

El mandatario mexicano descartó reunirse con Joe Biden, virtual candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, debido a que es una “visita de trabajo”.

“Voy a participar atestiguar el inicio del tratado que considero nos va a ayudar mucho a los tres países, Canadá, EE.UU. y México, por eso no puedo hablar con candidatos, es una visita de trabajo, voy a entrevistarme con el presidente de EE.UU. y si lo decide estaría también el primer ministro de Canadá, pero ellos van a resolverlo”, dijo.

López Obrador refirió que en caso de volver a realizar un viaje al extranjero, sería a China, pero que tendría que dejar pasar más tiempo para volver a salir del país.

“Si salgo, tengo el compromiso de ir a China pero voy a esperar porque es un viaje más largo y la verdad no me gusta viajar mucho al extranjero, siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior, que si hacemos bien las cosas en el país nos van a respetar afuera. Voy a Estados Unidos porque lo amerita el tratado, la entrada en vigor del tratado, es muy oportuno”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital