“No vamos a caer en la provocación”, afirma Sheinbaum sobre politización del cierre de restaurantes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no politizará el cierre de la industria restaurantera ante el Semáforo Rojo por COVID-19.

En conferencia de prensa informó que este lunes el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) capitalino revisará qué establecimientos no cumplen con las normas, para en su caso proceder con sanciones.

Sheinbaum Pardo adelantó también que mañana a las 18:00 h habrá una reunión con dueños de restaurantes para seguir trabajando en la manera en la que podría reabrir la industria y sobre los beneficios que reciben, como el apoyo a trabajadores y la exención del pago del Impuesto Sobre la Nómina.

Cuestionada sobre restauranteros que han evitado su acercamiento con el Gobierno, la mandataria expresó que “hay quien quiere politizar el tema” al ser dicho sector uno de los más afectados por la pandemia.

El objetivo no es llegar a una confrontación ni mucho menos, porque también es lo que algunos de ellos están buscando y eso no va a haber… No voy a entrar yo a un tema de politización, ellos sí lo quieren utilizar, nosotros no vamos a caer en esa provocación.”