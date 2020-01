“No tengo absolutamente nada que ocultar”, responde director del Hospital Infantil a López Obrador

Jaime Nieto, director del Hospital Infantil Federico Gómez, afirmó que ante la investigación en su contra, él no tiene nada que ocultar

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de una investigación al director del Hospital Infantil “Federico Gómez”, Jaime Nieto Zermeño, por posible corrupción en el caso de medicamentos para los niños con cáncer.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Nieto Zermeño afirmó que las declaraciones del presidente López Obrador no son agradables, pues cuenta con una trayectoria de muchos años en la que nunca ha tenido una imagen inadecuada.

“Evidentemente no es algo que guste, no es algo que agrade, tengo una trayectoria de más de 40 años de trabajo con el hospital y nunca he tenido una imagen inadecuada”, dijo, afirmando que las autoridades tienen todo el derecho de de investigar y que por su parte está “en la mejor disposición de participar”.

El presidente López Obrador declaró en su conferencia matutina que había complicidad de los directivos de los hospitales con los proveedores de medicamentos, para hacer “jugosos negocios“.

Había empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas, con los materiales de curación; y había, y sigue existiendo, complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación, lo que se cobraba por la atención médica lo manejaban, y lo siguen manejando en algunos casos, en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios. Este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer, una empresa era la que abastecía, una sola empresa era la que abastecía y por eso todo esto que está sucediendo lamentablemente. Pero vamos hacia adelante, ahora les explicamos que se está haciendo, y vamos a dar información de todo, quiénes son las empresas, las denuncias que se están presentando y se van a presentar, incluso, las investigaciones que se van a abrir en hospitales para revisar el comportamiento de directores de hospitales públicos y no permitir la corrupción”, declaró el presidente.

Ante estas declaraciones, el director Nieto Zermeño respondió que él trabajó de manera coordinada con las dependencias del gobierno para conseguir los medicamentos y brindar la quimioterapia a los niños con cáncer.

“Yo formé parte del grupo y trabajé junto con la coordinación del instituto, la Secretaría de Salud y la Oficialía Mayor de Hacienda, precisamente para tratar de conseguir estos medicamentos oncológicos que fallaron por la empresa que nos entregaban”, refiriéndose al laboratorio PISA.

Señaló que ante tales declaraciones, “sí se siente uno mal y sí hay un poquito de indignación, pero también entiendo que los derechos o los principios de la nación están primero”.

Yo estoy tranquilo, no tengo absolutamente nada que ocultar

El responsable del Hospital Infantil Federico Gómez, afirmó que la investigación que anunció el presidente contra él, le tiene sin cuidado.

“Ya nos acercamos con varios de nuestros jefes y ya estamos en camino para tener la mayor transparencia en esta situación, pero yo estoy tranquilo, no tengo absolutamente nada que ocultar”, afirmó.

Anunció que ya cuentan con el 100 por ciento de los medicamentos que se requieren de quimioterapia para el Hospital Infantil de México, lo cual ya fue corroborado este jueves por la Secretaría de Salud y la Función Pública.

Señaló que ya habló con los padres de los niños con cáncer para explicarles “que a partir de ayer tenemos el 100 por ciento de la quimioterapia para sus hijos, y el compromiso tanto de la Secretaría de Salud, como de la coordinación de los institutos de seguirlos previendo de estos productos que el distribuidor no puede entregarnos”.

“La parte importante es que estamos cumpliendo con el cien por ciento del tratamiento de los niños que tienen cáncer en este instituto de salud”, aseguró.

En la ‘mañanera’ el presidente López Obrador indicó que sin ánimo persecutorio “para que no se vaya a malinterpretar y que se diga que es una arbitrariedad”, las autoridades correspondientes investigarán a la dirección del hospital infantil para conocer la razón por la que no se brinda el acceso a los medicamentos aun cuando estos han sido abastecidos.

A lo que el director Nieto Zermeño dijo que se afrontará dicha investigación y detalló que él no firmo el contrato con el Laboratorio PISA.

“Tendremos que enfrentarla, yo tengo un contrato plurianual con el que me abastece, ni siquiera yo lo firmé. Este es un contrato de tres años que fue firmado y ha funcionado muy bien, y empezaron los problemas con la carencia de la quimioterapia, y cuya parte fundamental y final no conozco para emitir opinión”, aseguró.

Al presidente se le preguntó en la conferencia si sería removido de su cargo el director del Hospital Infantil, a lo que respondió que “hay un mecanismo que se creó de una especie de junta de gobierno que vienen de tiempo atrás, en donde hay una especie de acuerdo y tienen como un autogobierno, y estamos buscando la forma de resolver este asunto. No queremos que se actúe de manera ilegal, vamos a actuar de conformidad con la ley, por eso va a hacer la investigación la Secretaría de la Función Pública”.

El director Nieto Zermeño afirmó que “sí, efectivamente hay una Junta de Gobierno, que de acuerdo a ley de los institutos nos fiscaliza, tenemos que dar por lo menos dos informes anuales de la productividad, del manejo del dinero, toda esta parte y está integrado por gente muy respetable”.

Finalmente, concedió que en caso de existir un boicot de algún proveedor se tiene que proceder legalmente contra él.

Con información de López-Dóriga Digital