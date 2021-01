“No tenemos nada que esconder”: AMLO vuelve a arremeter contra organismos autónomos

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra los organismos autónomos, en particular contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y afirmó que su gobierno “no tiene nada que esconder” y que transparenta todo lo que hace.

“Actuamos con rectitud y cumplimos con nuestras responsabilidad, tenemos que hacer respetar las leyes y la transparencia es una regla de oro de la democracia, ¿para qué tener un aparato administrativo costoso si el gobierno está obligado a transparentar todo lo que hace?”, refirió.

No tenemos nada que esconder, ya no es el tiempo de los gobiernos corruptos que dominaron durante too el periodo neoliberal y que tenían que estar escondiendo, reservando la información aprovechando este organismo para que declarara que era confidencial la información”, dijo.