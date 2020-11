No tenemos comunicadores pagados ni campañas orquestadas por Presidencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su Administración no tiene a cargo comunicadores a su cargo para realizar campañas contra personas o causas.

Al ser cuestionado sobre si hay youtubers “abrazados por Presidencia” para atacar a activistas, López Obrador apuntó que no está de acuerdo en este tipo de prácticas, debido a que cuando se encontraba en la oposición las sufrió.

Nosotros no tenemos ningún grupo de comunicadores, no se orquesta nada desde la Presidencia, se los puedo garantizar, no estamos a favor de esas prácticas porque las hemos padecido”, reiteró.