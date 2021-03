‘No soy machista’, subraya AMLO; denuncia campaña de desprestigio por vallas de Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es machista y reiteró su apoyo al movimiento feminista en el país.

En un mensaje en redes sociales, desde Palenque, Chiapas, el presidente aseguró que las vallas instaladas en las inmediaciones de Palacio Nacional son para proteger el inmueble y denunció una campaña en su contra y del Gobierno.

López Obrador denunció que la derecha y los conservadores quieren una noticia de talla nacional e internacional.

El presidente López Obrador volvió a mencionar a Adolfo Hitler en su mensaje.

Es Hitler, es Franco, es Pinochet, así piensan, ¿qué tiene que ver eso con el feminismo? al contrario, eso es lo opuesto al movimiento feminista. Y también que quede claro yo no soy machista, yo estoy a favor del derecho de las mujeres, a favor de la igualdad siempre he estado.”

Recordó que su gabinete está integrado la mitad por mujeres y la mitad por hombres.

Garantizó que habrá libertad absoluta en la marcha prevista para este lunes

El presidente López Obrador reiteró que está contra la corrupción, manipulación el autoritarismo y la hipocresía”.

Este viernes, autoridades colocaron una valla que rodea Palacio Nacional.

Esto provocó una serie de críticas en redes sociales donde se cuestionó la empatía del Gobierno Federal al movimiento feminista. Incluso fue visto como una contradicción al discurso oficial.

De acuerdo con la agencia EFE, México registró 967 feminicidios en 2020.

Este sábado, el presidente López Obrador aseguró que la colocación de vallas en las inmediaciones del Palacio Nacional no es “por miedo”, sino para prevenir provocaciones y evitar que se vandalice el inmueble.

Si vandalizan el Palacio Nacional ¿qué imagen se da en el mundo? Que no se confunda, no es miedo, no es por eso que se están poniendo esas bardas; es para que no haya provocación”, explicó.