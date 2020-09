“No sean estúpidos, nadie aguanta 24 horas en una tienda de campaña”, responde Gilberto Lozano a críticas

"No sean estúpidos, nadie aguanta 24 horas en una tienda de campaña, tienes que salir a mear", señaló Gilberto Lozano, líder de FRENAAA

El líder del denominado movimiento Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), Gilberto Lozano, criticó a quienes han puesto en duda el plantón instalado en el primer cuadro de la Ciudad de México, y los calificó como “estúpidos”, por pensar que quienes se manifiestan pueden aguantar “24 horas en una tienda de campaña”.

“No sean estúpidos, nadie aguanta 24 horas en una tienda de campaña, tienes que salir a mear… a ver, cabrón, mete a tu mamá 24 horas”: Gilberto Lozano, líder de FRENAAA pic.twitter.com/oBSzuvizN7 — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) September 23, 2020

En declaraciones hechas ante reporteros durante la incursión del movimiento al Zócalo capitalino, Lozano González cuestionó, además, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el cerco de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana impuesto tras la llegada del contingente.

“La invito a dormir conmigo hoy en la noche, dígale”, respondió a quien lo cuestionó por primera vez por las fotografías donde se captaron las tiendas de campaña vacías en Avenida Juárez.

“Miren, no sean estúpidos. Nadie aguanta 24 horas dentro de una tienda de campaña”, explicó Lozano.

“Tienes que salir a mear, tienes que salir al baño, tienes que salir a tus necesidades. Eso de que encuentres y ‘ay, está sola la tienda de campaña’, a ver, mete a tu mamá, cabrón, las 24 horas… Es gente estúpida, el nivel de IQ es muy pequeño”, agregó el activista.

El grupo de avanzada llegó al nido de la serpiente.#FrenaOcupaElZócalo para exigirle a López que renuncie. Luz verde para todo México: Vengan a ocupar el Zócalo.#LopezLIBERAelZocalo pic.twitter.com/WfTaYogseB — FRENAAA Oficial (@OficialFrenaaa) September 23, 2020

Lozano, además, calificó a Sheinbaum Pardo como “la peor mandataria”, y afirmó sentir pena “por mis amigos de la Ciudad de México”.

“Lo vimos con la señora diciendo ‘ya se acabaron los granaderos’; ah, cabrón, si yo conté 5 mil 300. Esa señora no terminó la primaria. No entiendo cómo no ha renunciado”, señaló.

“De veras, por mis amigos de la Ciudad de México, me da pena que es la peor mandataria de todos los estados del país, la peor”, expresó.

Finalmente, tras ser cuestionado acerca de que el Gobierno Federal ha manifestado que no tomará ninguna medida ante las peticiones de FRENAAA, Lozano señaló que las mismas declaraciones del presidente López Obrador son las mismas que han referido otros mandatarios.

“Así decía Otto Pérez (expresidente de Guatemala), así decía (Hosni) Mubarak (expresidente de Egipto), así decía Evo Morales (expresidente de Bolivia), así decía la Unión Soviética… No se van hasta que se van”, concluyó.

Opositores lograron acampar

Los manifestantes, que desde el fin de semana bloquean el centro de la capital mexicana para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, lograron este miércoles acceder y acampar en la emblemática plaza del Zócalo, donde se alza el Palacio Nacional, tras un fallo judicial favorable.

“Vamos a cubrir toda la plancha del Zócalo”, expresó después de unos momentos tensos con la policía el dirigente del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA), Gilberto Lozano, que junto a un centenar de manifestantes conservadores accedió a la plaza.

La policía capitalina cercó la mitad de la explanada del Zócalo con vallas y una fuerte presencia de agentes, que los manifestantes intentaron burlar alegando el amparo obtenido este miércoles por parte de un juez que los autorizó a instalarse en la plaza.

El subsecretario de Gobierno de Ciudad de México, Arturo Medina, compareció en el Zócalo para dialogar con los manifestantes y ofrecerles una solución de movilidad en consonancia con la orden judicial y las disposiciones sanitarias dispuestas en la ciudad por la pandemia de COVID-19.

Medina afirmó que intentó ponerse de acuerdo con los integrantes de FRENAAA antes de este acceso precipitado a la plaza, pero que “no fue posible” porque “no quisieron”.

Aseguró que no se liberará por completo la plaza para “garantizar que todas las expresiones públicas se lleven a cabo” con seguridad.

El colectivo derechista FRENAAA permanece acampado con un centenar de tiendas de campaña en la Avenida Juárez, del centro de Ciudad de México, desde el pasado sábado, cuando reclamó acceder al Zócalo para exigir la renuncia del presidente, pero la policía lo impidió.

Las autoridades alegaron que debían cumplir con las medidas sanitarias y, además, debían evitar colisiones con otras manifestaciones, ya que ese lugar es tradicional para protestar.

Sin embargo, opositores consiguieron un fallo judicial para establecerse en el Zócalo, adonde se dirigieron sin comunicarse con las autoridades.

“La verdad (el subsecretario Medina) no tiene nada que charlar, simplemente indicarnos el lugar (del Zócalo) donde vamos a empezar a poner las tiendas de campaña. No hay nada que dialogar. Tienen que cumplir la orden federal, es todo”, insistió Lozano.

El dirigente aseguró que se movilizarán unos “siete millones de mexicanos” de distintos puntos del país en el Zócalo hasta el 30 de noviembre, cuando FRENAAA calcula que dimitirá López Obrador, algo que parece muy alejado de la realidad.

“Nuestra expectativa es que (López Obrador) renuncie antes del 30 de noviembre. Si por alguna cosa se prolongara, a raíz de lo que pasó el sábado tenemos cubiertos los siguientes dos años para efectos de mantener la vigilancia sobre este nefasto Gobierno”, indicó Lozano.

López Obrador se ha burlado de este movimiento derechista asegurando que sus líderes no duermen en las tiendas de campaña, sino que se van a dormir a “hoteles”.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE