No se puede modificar ley a estas alturas: AMLO sobre intención del INE para impedir sobrerrepresentación en Congreso

López Obrador hizo referencia a la intención del INE para impedir la sobrerrepresentación de partidos políticos y coaliciones en el Congreso

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que no se puede modificar la ley electoral cuando se está en tiempo de elecciones.

López Obrador hizo referencia a una presunta intención del Instituto Nacional Electoral (INE) para impedir la sobrerrepresentación de partidos políticos y coaliciones en el Congreso de la Unión, lo que ha ocurrido en las últimas legislaturas y en donde Morena se ha visto beneficiado.

Ya está definido en la ley y a estas alturas no se puede modificar la ley electoral, hay plazos. Como ya está cerca la elección si no se está de acuerdo con la definición vigente se tendría que esperar a que pasara la elección para hacer la reforma”, recalcó.

“Ahora en materia electoral tiene que aplicarse lo que está vigente, ya no puede hacerse ninguna reforma que tenga aplicación en la próxima elección de junio, no en el caso de la elección federal ni en los estados”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que no busca que la ley se aplique a su modo, para que un partido como Morena, el cual fundó, tenga la mayoría en el Congreso.

“Estoy de acuerdo en que sea el pueblo en que decida, que esa es la regla de oro de la democracia. En la democracia el pueblo manda y que siempre haya legalidad, no es que me guste la ley como está, que la quiera a modo o que para que no gane un partido o tenga mayoría siempre, siempre y cuando no sea en periodo electora”, reitero.

Con información de López-Dóriga Digital