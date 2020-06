“No se logra nada”: AMLO pide a simpatizantes de las 4-T no realizar caravanas de vehículos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió a sus simpatizantes no realizar caravanas de vehículos para mostrar apoyo a su gobierno.

El mandatario mexicano señaló que estas caravanas de vehículos las realizan solo los opositores a su gobierno, por lo que pidió respetar su derecho a la manifestación.

“Me enteré que simpatizantes nuestros están organizando una caravana de vehículos, les pido que por favor no lo hagan, no hace falta hacer lo mismo, responder de esa manera, no se logra nada. Las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso es la contaminación pero también ellos tienen el derecho de manifestarse”, dijo.