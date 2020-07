No queremos la guerra contra los dedicados a la delincuencia, asevera AMLO

El presidente Andres Manuel López Obrador aseveró que su gobierno no quiere una guerra contra los grupos dedicados a la delincuencia organizada.

El mandatario mexicano dejó en claro que la fuerza moral del gobierno es más poderosa que la fuerza física.

“Hay gobernabilidad y afortunadamente estamos consiguiendo la paz. No queremos la confrontación, no queremos la guerra contra los dedicados a la delincuencia, que es la aplicación de la ley; no hay impunidad para nadie, pero somos partidarios de la paz”, declaró.