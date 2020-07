No puedo ir enfermo a EE.UU., sería irresponsable: AMLO sí se realizará prueba de COVID-19

López Obrador dejó en claro que no tiene ningún síntoma de COVID-19 y que posiblemente informará en la conferencia matutina del martes el resultado de la prueba

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que sí se realizará la prueba del COVID-19 antes de partir a su viaje a Washington D.C., Estados Unidos.

El mandatario mexicano dejó en claro que no tiene ningún síntoma de la enfermedad y que posiblemente informará en la conferencia matutina de mañana martes.

“Sí me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy por la tarde, y ya mañana les informo. No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas, por eso no me he hecho la prueba”, dijo.

“Ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable. Me hago la prueba hoy y les informo”, externó.

López Obrador apuntó que si en Estados Unidos lo obligan a realizarse otra prueba de COVID-19, lo hará sin problema alguno.

“Si allá (Estados Unidos) hace falta de acuerdo al protocolo de salud que me haga otra prueba estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad, ya lo he dicho muchas veces. No estoy acostumbrado a tratos especiales, a privilegios, soy un ciudadano que tengo un encargo pero no soy distinto, tengo que actuar como todos debemos hacerlo”, externó.

