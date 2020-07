No puedo frenar posibles investigaciones contra Peña Nieto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que si existen investigaciones por corrupción contra el expresidente Enrique Peña Nieto por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), no las va a poder detener.

El mandatario mexicano afirmó que siempre es consecuente en sus dichos, pero que no será tapadera de nadie en caso de que existan investigaciones por actos de corrupción.

“No lo puedo hacer (frenar posibles investigaciones contra Peña Nieto), políticamente me expreso y siempre he sido consecuente, siempre actúo como pienso. Desde que tomé posesión, en mi discurso inicial de mi gobierno traté el tema para que no se olvide”, argumentó.