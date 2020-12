No me voy a reelegir, no creo en la reelección: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reiteró que no cree en la reelección y que no habrá otros seis años de su gobierno.

En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador refrió que tiene que avanzar pronto en su proceso de transformación del país.

“A veces se piensa que son muchas acciones al mismo tiempo, que hay demasiada confrontación política pero tenemos que avanzar pronto, porque no tenemos mucho tiempo”, argumentó.

Yo no me voy a reelegir, no creo en la reelección, quiero sentar las bases (de la transformación), ya lo logramos, pero quiero que se consolide el cambio lo más que se pueda”, declaró.