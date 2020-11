“No me puedo mojar nada más por la foto”: AMLO afirma que tiene que cuidar su salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que no se puede mojar “nada más para salir en la foto” por riesgo a enfermarse.

En la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador apuntó que no arregla nada con mojarse tras visitar las zonas afectadas por las inundaciones en el estado de Tabasco.

“Me dicen, ‘a ver mójese‘; no me puedo mojar nada más por la foto. Estoy haciendo lo que corresponde, eso ayuda más”, refirió

Les digo a mis paisanos nada más me tomo la foto y me enfermo, ¿Qué se gana con eso?, O de que no guarde la sana distancia me enferme de COVID-19, pues tampoco”, recalcó.