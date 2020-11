No hubo acuerdo en lo ‘oscurito’ con Estados Unidos por el general Salvador Cienfuegos, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que no hubo acuerdo alguno para que el gobierno de Estados Unidos entregara a México al general Salvador Cienfuegos.

El mandatario mexicano negó que su gobierno haya negociado entregar a un jefe del crimen organizado en intercambio por el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El presidente de México no es un florero. No estamos aquí de adorno, y no hay ningún acuerdo en lo oscurito, no es que se haya amenazado, ni mucho menos lo que está diciendo una agencia de estas famosas, se equivocaron, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado, quién sabe en que estaban pensando o les filtró esa información”, enfatizó.