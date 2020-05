No hemos tenido conflicto con los maestros, son el alma de México: AMLO

López Obrador dejó en claro que en su gobierno "es cuando menos paros o cierres de escuelas han habido, por eso nuestros reconocimiento a las maestros y maestros"

Tras felicitarlos por su día, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que las maestras y maestros son el “alma de México“, y recalcó que desde que asumió el Ejecutivo no se ha tenido conflicto con las distintas corrientes que existen en el magisterio.

Al comenzar la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador recordó que su gobierno canceló la Reforma Educativa implementada en el sexenio anterior, y aclaró que se dedicaron a escuchar a las diferentes corrientes que integran el magisterio en el país.

“Este día 15 de mayo Día del Maestro felicitamos a todas las maestras, maestros, de México. Les agradecemos por todo lo que hacen, por la gran labor que realizan en la enseñanza de niños, adolescentes, jóvenes estudiantes; son el alma de México, gracias a nuestros maestros, millones de mexicanos hemos podido formarnos”, refirió.

“Por eso condenamos en su momento la llamada Reforma Educativa, y se cumplió con el compromiso de cancelarla, para los que pensaban distinto o siguen manteniendo esa postura baste decirles, y que se sepa en todo México: desde que estamos en el gobierno, y una vez que cumplimos de cancelar la mal llamada Reforma Educativa, hemos llevado a cabo una relación respetuosa con maestras y maestros, con el sindicato de maestros, con la Coordinadora del movimiento democrático”, externó.

“Desde que iniciamos este gobierno y con nuestro proceder respetuoso, escuchando siempre al sector magisterial, no hemos tenido ningún conflicto y hay constancia de ello. Es cuando menos paros o cierres de escuelas han habido, por eso nuestros reconocimiento a las maestros y maestros. Nosotros no pensamos como se sostenía antes de que los maestros eran irresponsables y que no cumplían con su misión, al contrario, hemos sostenido y lo vamos a seguir sosteniendo que los maestros son fundamentales, son el alma de México.

Con información de López-Dóriga Digital