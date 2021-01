No se dejen engañar. No hay venta de vacunas contra el COVID-19 en México, advierte el Dr. Ricardo Cortés Alcalá. No caigan en sitios apócrifos de internet.

Más en: https://t.co/jAxCgNfBPN pic.twitter.com/WfcIHDyV7t

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 8, 2021