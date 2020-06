No hay crímenes cruentos en Puebla, me siento orgulloso de resultados: Barbosa

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, aseguró que en la entidad no hay crímenes cruentos, y que casi al año de asumir como gobernador se siente orgulloso de sus resultados en materia de seguridad pública.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles en la capital poblana, Barbosa Huerta dejó en claro que la seguridad pública es prioridad para su gobierno.

“Hoy no hay crímenes cruentos en Puebla, sigue habiendo delincuencia. Hoy tenemos una disminución de las 17 figuras delictivas que el sistema de seguridad pública da seguimiento; en 13 tenemos una baja muy importante. Cuatro son los que mantienen un relativo crecimiento, extorsión y narcomenudeo; en el tema de feminicidios, quiero decirles que no hay impunidad en Puebla: cada hecho tiene a un feminicida o en la carcel o perseguido, no hay impunidad”, refirió el gobernador.