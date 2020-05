“No habrá controversia” si municipios o estados no siguen plan de reactivación: AMLO

López Obrador dejó en claro que "no habrá controversia" si alguna autoridad municipal o estatal no sigue el plan de reactivación propuesta

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que si alguna autoridad municipal o estatal no quiere seguir el plan de reapertura presentado por su gobierno “no habrá controversia” alguna.

El presidente @lopezobrador_ señaló que el plan de regreso a la "nueva normalidad" no contempla medidas coercitivas. Así lo explicó 👇 pic.twitter.com/zySxnaviEv — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 13, 2020

En la conferencia de presentación del plan denominado “La Nueva Normalidad”, el mandatario mexicano indicó que admite el derecho a disentir y que no se va a apostar por la separación.

“Si hay alguna autoridad municipal o estatal que de acuerdo a las características propias de cada estado decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia, no vamos a pelearnos ni a dividirnos, no vamos a apostar por la separación”, argumentó.

“Es muy importante que se sepa que el plan, aunque ha sido consensuado en lo general, también admite la discrepancia, el derecho a disentir”, subrayó.

López Obrador señaló que acostumbrarse a este plan de reactivación llevará algún tiempo, pero que “ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel en que estuvimos y todavía nos encontramos. Ya hay la esperanza de que vamos a caminar hacia adelante y la esperanza es una fuerza muy poderosa”.

“Estamos en un momento estelar de la democracia en México, por eso no vamos en esta etapa a variar, es decir, no van a aplicarse medidas coercitivas,. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Este plan es de aplicación voluntaria”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital