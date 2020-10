No faltará presupuesto para medicamentos y vacunas, asevera López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que no va a faltar presupuesto para que la población tenga medicinas y vacunas.

Así lo recalcó el mandatario mexicano tras la firma de convenio con Naciones Unidas (ONU) para la compra consolidada de medicamentos en el extranjero.

Decirle al pueblo de México que no nos va a faltar presupuesto porque estamos ahorrando, no se permite la corrupción, porque no hay lujos en el gobierno hay austeridad republicana, aún con esta emergencia sanitaria tenemos presupuesto para que la gente tenga las medicinas, las vacunas y se proteja al pueblo”, señaló.