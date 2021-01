No existe contraindicación para aplicación de vacuna contra el COVID-19 a mujeres en periodo de lactancia

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que no existe una contraindicación para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a mujeres lactantes.

De acuerdo con el funcionario, los estudios que se han realizado sobre la vacuna no han incluido a mujeres que estén lactando.

“Ciertamente no existe una información explícita porque los ensayos clínicos no se incluyó a ninguna mujer en periodo de lactancia, pero es un periodo de la vida en el que no necesariamente se tienen recomendaciones específicas”, dijo.