No, esto no ha empezado

Solo les falta abrir el mar Rojo. ¡Ah! No, ya lo hicieron.

Florestán.

Han pasado menos de tres meses desde que algunos científicos comenzaron a saber de un nuevo virus que estaba haciendo estragos en China, luego el epicentro, la ciudad de Wuhan y más tarde, el 31 de diciembre, la existencia devastadora del Coronavirus para el que no había cura.

Otra parte de todo esto se empezó a conocer en enero sin que imagináramos, siquiera, el desastre que se avecinaba en todos los sentidos, el vuelco de vida que iba a producir y pasados dos meses, apenas el pasado día 11 la OMS declaró la pandemia, los aislamientos obligatorios en algunos países como China, que confinó a cerca de un millón de personas, hasta voluntarios, como los de México, sin que autoridad alguna haya dado esa orden, lo que confirma que la sociedad tiene más clara el riesgo de la epidemia que el gobierno mismo del que en esto va adelante.

El doctor Hugo López-Gatell me dijo el viernes que se había iniciado la fase 2 aun cuando no se dieran los requisitos, básicamente, el contagio local. En México la curva ha ido de tres casos, el 24 de febrero a 367 ayer, mas cuatro muertos. Pero el día 18 eran 118, se triplicó en cinco días. Y de aquí hacia adelante el crecimiento será exponencial, me dijo el subsecretario de Salud. La proyección oficial señala que serán 250 mil enfermos, de los que diez mil 500 necesitarán camas de terapia intensiva llegando al pico más alto en el mes de junio para comenzar a descender en julio-agosto.

Esta, aclaro, es la previsión del gobierno. Pueden ser menos, pero como indican los referentes, también pueden ser más en la medida que aumenten las pruebas, de lo que México tiene uno de los porcentajes más bajos a nivel mundial.

Aún no hemos visto nada de lo que vamos a ver en esta crisis sanitaria, económica, social, si el gobierno descuida a los más necesitados, y posiblemente política.

Y entonces sí vamos a ver de qué estamos hechos todos y cada uno.

RETALES

1.- CERVEZA.- En línea con lo adelantado, la consulta en Mexicali la perdió la empresa cervecera estadunidense a la que el presidente ofreció otra zona con agua para su construcción. La obra llevaba el 65 por ciento de avance, 900 de mil 500 millones de dólares y a la basura con el 3.5 por ciento padrón de Baja California con el respaldo de Jaime Bonilla y Morena. Todo por complacer;

2. CIBERNÉTICOS.- Ya quiero ver las discusiones de la reunión virtual de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, hoy al mediodía; y la de la mesa directiva a las cuatro de la tarde. Obvio se canceló la comparecencia del secretario de Hacienda para mañana; y

3. SEGURO.- Sería muy sano que ante el desplome del petróleo, la mezcla mexicana pasó de 51 dólares a 15.33 ayer y el precio referencial es de 49, nos dijeran si se firmaron las coberturas, que porcentaje de la producción alcanza, a qué precio y qué costo.

Nos vemos mañana, pero en privado.