No están dando importancia al video de presuntos sobornos a exfuncionarios del Senado, afirma AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que no se le está dando la “importancia que tiene” el video difundido ayer donde dos ex exfuncionarios del Senado de la República reciben dinero.

“Se ha difundido el video, pero no mucho. Los medios no le está dando dando la importancia que tiene”, declaró.

No es el video de René Bejarano, ese se difundió a nivel nacional e internacional y este veo que apenas a a través de las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema”, afirmó.