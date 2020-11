No es un acuerdo de impunidad: Marcelo Ebrard tras desistimiento de cargos en EE.UU. contra Salvador Cienfuegos

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que la cooperación con EE.UU. se fundamenta en el respeto mutuo a las soberanías e instituciones

Sobre el desistimiento de cargos al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, el canciller Marcelo Ebrard dejó en claro que no es aun acuerdo de impunidad, lo cual no sería aceptado ni por los Estados Unidos ni por México.

En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Ebrard Casaubón recalcó que el acuerdo de cooperación entre México y Estados Unidos se fundamenta en el respeto mutuo a las soberanías e instituciones de ambos países.

Señaló que la esencia del acuerdo la cooperación con Estados Unidos se fundamenta, y debe hacerlo, en el respeto mutuo a la soberanía e instituciones mexicanas.

Por lo cual, adujo, la relación de cooperación debe alimentarse bajo el principio de la confianza, y que, si no no la hay, es muy difícil, “por no decir casi imposible”, llevar a cabo una lucha eficaz contra el crimen.

Refirió que no se sabe, a la fecha, si el general Cienfuegos, es o no culpable de los cargos que se le imputa, pero la Fiscalía General de la República va a realizar su investigación.

“Habrá que probarlo o desestimarlo”, señaló el canciller, quien reiteró que lo esencial ante la decisión es que se va a mantener la cooperación entre ambos países, y para que ello se dé, tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana.

“Si tienes elementos contra un funcionario, los acuerdos vigentes dicen que nos lo tienes que compartir. En términos de México, no nos parece correcto lo que se estaba haciendo”, declaró el canciller.

Me dijo el fiscal ‘tenemos confianza en las instituciones de México, sabemos que el presiente de México mantiene una lucha contra la corrupción’, que la FGR que es autónoma que es autónoma y que tiene aun hombre serio y respetado en los EE.UU., de lo contrario no hubiera existido jamás. No es un acuerdo de impunidad, EE.UU no lo aceptaría y nosotros menos”, externó Ebrard.

El encargado de la Política Exterior de México confirmó que el general Cienfuegos Zepeda no tiene actualmente una orden de aprehensión en México, y apuntó que hay delitos cometidos la FGR “debe investigarlos, sustanciarlos y castigarlos en su caso”.

Reconoció y calificó como “extraordinario” el trabajo llevado por la FGR, y refirió que “cualquiera en el lugar del fiscal general quizá no había admitido ni diseñado las vías legales para lograr este objetivo, pero se ha hecho en función de la dignidad ye intereses de México”, concluyó.

Con información de López-Dóriga Digital