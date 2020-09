No es factible que el 5 de octubre se realice encuesta para elegir nueva dirigencia de Morena: INE

Patricio Ballados Villagómez, director de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que no es factible que este 5 de octubre se haya aplicado la encuesta para elegir a la dirigencia nacional de Morena.

En el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga, Ballados Villagómez señaló que las modificaciones impuestas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al INE sobre la encuesta, obligarán a retrasar recoger los datos.

El pasado lunes, el TEPJF ordenó al Consejo General del INE modificar algunos aspectos de la convocatoria que emitió para realizar una encuesta para la elección interna de la nueva dirigencia nacional de Morena.

Las modificaciones establecían que se debía atender a la paridad de género, no necesariamente de oportunidades pero sí de resultados.

“El Consejo tendrá que tomar alguna medida para asegurar la paridad. La sentencia es clara en el sentido de que tiene que ser paridad de resultados, no necesariamente de oportunidades. La paridad en resultados es que una mujer ocupe la presidencia o la secretaría y el otro puesto, lo ocupe un hombre”, aclaró.

Otro de los términos centrales de la resolución hecha por el Tribunal Electoral tiene que ver con quiénes cumplían con los requisitos o no para participar en este proceso.

“Nosotros tenemos una base de datos donde los partidos dicen quienes son sus militantes. Basándonos en eso, determinamos que quien estuviera en el padrón entraba y quien no, no. El Tribunal dijo que no, que tendríamos que tomar en cuenta otros elementos”, dijo.