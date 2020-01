No apoyaré ninguna reforma que ataque la libertad de expresión AMLO

Afirma López Obrador que no apoyará ninguna reforma que ataque la libertad de expresión

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ni él ni su gobierno apoyan o promueven alguna reforma judicial que ataque la libertad de expresión en México o que atente contra los derechos humanos.

Durante la conferencia de prensa del mandatario, la articulista y académica Denise Dresser, preguntó a López Obrador si se comprometía a no impulsar leyes que acosen a periodistas, luego del caso del también académico y articulista Sergio Aguayo.

“La semana pasada, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel.

Entonces, mi pregunta: ¿usted aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted?

“¿Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir una persona como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna?”, preguntó la también politóloga.

Ante ello, el presidente López Obrador respondió: “lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores (…) Para empezar, lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma”.

De acuerdo con Dresser, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, plantea una reforma, por lo que el mandatario expresó que en el caso de que sea cierto el fiscal es autónomo.

Además, el mandatario federal enfatizó que “ya no es el tiempo de antes, de la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo.

Ahora que se pelean en el caso, por ejemplo, de Moreira del Partido Revolucionario Institucional, Calderón del Partido Acción Nacional, nada más voy a dar un dato que sí puedo probar: Quien exonera a Moreira es Calderón, lo hace la Procuraduría, sí”, recordó López Obrador.

La columnista solicitó de nuevo al presidente el compromiso de no apoyar leyes que criminalicen a periodistas, a lo que él indicó que sí “por convicción”, y recordó que el fiscal no tiene facultad para presentar iniciativas de reforma, pues eso solo le corresponde al titular del Ejecutivo y a los legisladores.

“Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos falta de democracia (…) No, eso no va a pasar, no va a pasar porque no somos iguales, o sea, eso te lo puedo garantizar (…) Vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie, no lo hemos hecho”, afirmó el presidente.

Con información de Notimex