No aplicar segunda dosis de vacuna COVID-19 provocaría incertidumbre sobre inmunidad: Dr. Francisco Moreno

El Dr. Francisco Moreno, director de Medicina interna y encargado del área COVID del Hospital ABC, hizo énfasis en la importancia de la aplicación de los esquemas completos

Es indispensable la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en México para evitar incertidumbre sobre la inmunidad.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, Francisco Moreno, director de Medicina Interna y encargado del área COVID-19 del Hospital ABC, hizo énfasis en la importancia de la aplicación de los esquemas completos.

“En general una vacuna se puede aplicar tiempo después, no tiene que ser exactamente el día. A mí lo que me preocupa es que esa gente no se vaya a quedar sin vacuna”, explicó.

Detalló que, de acuerdo con estudios realizados en Israel, no es suficiente la aplicación de una dosis de la vacuna sino que la efectividad se alcanza con el esquema completo.

“Ojalá que, de todas maneras aunque se haya prolongado la segunda aplicación, se haga porque si no, en un año, no vamos a saber bien cómo va a estar la inmunidad”, dijo.

Cabe señalar que, en días anteriores, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el Gobierno de México analizaba la posibilidad de retrasar la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19.

Esto después de que Pfizer anunciara la suspensión de entrega de dichas vacunas con la finalidad de incrementar su producción.

López-Gatell explicó que, de acuerdo con lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las segundas dosis de la vacuna podrían aplicarse no a los 21 días, como inicialmente se solicitaba, sino 28, e incluso 42, días después.

El funcionario también indicó que México sufrirá una reducción del 50 por ciento en los embarques que llegarán, sin embargo el 15 de febrero estos se reanudarán.

Aseguró que a pesar de la reducción en el número de dosis que se recibirán en las próximas semanas, está garantizada la aplicación de la segunda inmunización.

El subsecretario de Salud explicó que el que Pfizer haya aceptado incrementar su producción, facilitará que múltiples países accedan a ella.

“A todos nos conviene que haya una distribución equitativa de las vacunas”, declaró.

“El cubrebocas llegó para quedarse”

El doctor Moreno Sánchez explicó que, incluso después de haber recibido la vacuna contra el COVID-19, es indispensable continuar usando el cubrebocas.

“El cubrebocas llegó para quedarse y formará parte de nuestra indumentaria durante mucho tiempo”, dijo.

Resaltó que las personas que no lo usan no han analizado que al no portarlo ponen en riesgo a los demás.

“Estamos en un momento complicadísimo y hay que cuidarse para llegar a la meta”, apuntó.

Influenza

Sobre la influenza, comentó que a nivel mundial se observa una disminución de este tipo de enfermedades gracias, en gran parte, a las medidas implementadas para contener la epidemia de COVID-19.

“La combinación de factores que usamos para prevenir la pandemia los que han evitado que ha hecho que la dispersión de la influenza disminuya. Sin embargo, no queremos que se prolonguen porque no corresponden con una vida normal”, indicó.

Vacunas

El doctor Moreno indicó que aunque lo ideal es que un país reciba solo una vacuna contra el COVID-19, pero debido a la gravedad de la pandemia, esto no será posible.

Actualmente, dijo, son tres la vacunas que concluyeron con la fase 3 de pruebas y esas son Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

A México no llegará la de Moderna debido a su alto precio que ronda los 33 dólares.

Sin embargo, se espera que la vacuna de CanSino y la rusa Sputnik V estén disponibles una vez que concluyan los ensayos de fase 3.

“Sí tendremos más vacunas pero debemos estar atentos a que se apliquen una vez que estén aprobadas y se tenga la certeza de que cuentan con mínimos efectos colaterales”, recalcó.

Con información de López-Dóriga Digital