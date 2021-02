No acepto que se censure en redes sociales, reitera López Obrador

Sobre la iniciativa del senador por Morena Ricardo Monreal para regular redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que es partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación.

López Obrador apuntó que le molestó el hecho de que las plataformas como Google, Facebook y Twitter hayan censurado al expresidente estadounidense Donald Trump tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero.

Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que ‘la prensa se regule con la prensa’‘; que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura”, enfatizó.

Por eso no me gustó los dueños de las plataformas famosas cuando silenciaron al presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos, eso no puede ser”, adujo.