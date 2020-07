Niega Yeidckol Polevnsky que haya manejado recursos con compra de inmuebles; “sólo firmé escrituras”, aclaró

Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, dijo que el grupo que ostenta la dirigencia nacional de Morena va en contra de los principios con los que fue fundado dicho partido

Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, aseveró que ella no manejaba los recursos del partido y que solo firmó las escrituras de los inmuebles que fueron comprados durante su etapa como dirigente nacional.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Polevnsky Gurwitz aclaró que el grupo que ostenta la dirigencia nacional de Morena la han acusado de forma perversa de manejar mal los recursos económicos del partido, además de que van contra los principios con los que fue fundado dicho instituto político.

“A mí no me pueden auditar el dinero porque no lo manejo, hay un secretario de Finanzas con un reglamento en donde dice cómo deben administrarse los recursos, no tengo una partida presupuestal. Sí firmé escrituras de los pocos inmuebles que se compraron, ojalá se hubieran comprado más porque nos habría venido bien en beneficio de Morena”, aseveró.

“A él le tocaba finalizar con esta operación pero prefiere que Morena pierda los recursos en perjuicio del partido. Si Morena compra sus inmuebles, se ahorraría lo de las rentas, teníamos la idea de que los comités estatales no gastarán mayor cantidad de recursos para que se regresaran al gobierno, pero lo vimos con el propio INE, que nos dijo que lo que ya se había entregado a Morena no se podía regresar; en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional se acordó que se comprarían los inmuebles”, enfatizó.

La secretaria general de Morena detalló que ha ganado los juicios de carácter civil y mercantil, además de que no han avanzado en la denuncia penal que interpusieron en su contra.

“Se ha llegado a judicializar el partido en una forma absurda. En mi caso, Ramírez Cuéllar dijo con perversidad que iba a ser una auditoria a la administración de Yeidckol”, aclaró.

“Ramírez Cuéllar dijo que estaban auditando mi gestión. Yo no firmo cheques ni nada por el estilo, ¿qué es lo que me quieren encontrar?”, refirió.

“Es algo penoso lo que está pasamos dentro de Morena. Tratamos de trabajar, de ganar elecciones y de posicionar al partido en una forma en que todo mundo viera que estamos construyendo un partido distinto, pero llegó este equipo nuevo con una posición distinta tratando de pegarla a todos, de no darle la oportunidad a nadie”, reiteró.

Polevnsky Gurwitz indicó sobre inmuebles que fueron adquiridos en su gestión de secretaria general en funciones de dirigente nacional de Morena.

“Se compraron a mediados de año el inmueble de (los estados de) Morelos, el de Zacatecas, que venían utilizando, el que propusieron en Jalisco. En la Ciudad de México se pagó el enganche de las oficinas de la calle Chihuahua, que son las que se usaron para el periodo de transición; en la colonia Juárez se compraron un par de inmuebles, se pagó uno en su totalidad y en otro estaba pendiente el pago, pero ellos ya no lo quisieron hacer, por lo que ocasionó problemas”, destacó.

“Los dejé todos los inmuebles de los comités estatales que habían ofrecido. Después me mandaron un cuestionario con preguntas en donde ni un ministerio público te haría un interrogatorio así, en donde la mayor parte de los temas no me correspondían. Me preguntaron de inmuebles que no se han comprado, por que dijeron que había comprado 39 inmuebles, ojalá los hubiéramos alcanzado a comprar”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital