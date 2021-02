Niega Morena que reforma a Ley de la Industria Eléctrica atente contra la inversión

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó que la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica atente contra la inversión.

El legislador detalló que la propuesta enviada al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador será prioridad para la bancada de Morena en San Lázaro, a fin de que se apruebe este febrero.

Es falso que en los transitorios se esté atentado contra la inversión. Es simplemente ajustar esto a condiciones claras, equitativas, que redunden en beneficio de los consumidores y que no atente contra el patrimonio en condiciones injustas de competencia”, dijo Mier Velazco.

Criticó que aunque las hidroeléctricas o nucleoeléctricas del Estado mexicano se consideran energías limpias la ley establezca que no son renovables, lo que les impide tener certificados de energía limpia, mismos que deben ser pagados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esto es un atentado no contra un gobierno, sino contra los mexicanos. Hubo una promesa de que esto iba a provocar entradas millonarias para la generación de empleos, reducir los costos por el consumo de energía eléctrica a particulares, industriales y riego y eso no sucedió en la práctica, no ha pasado absolutamente nada”, añadió.