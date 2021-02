Movimiento Ciudadano retira a apoyo a precandidato acusado de pedofilia

Es cierto que es compleja la discusión y que hay costumbres extendidas y arraigadas (eso no las vuelve justificables). Pero:

Las niñas y los niños no están en igualdad frente a un adulto para fijarles límites. Las niñas y los niños no son de alguien, no se tocan, no se saborean.

