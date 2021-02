Morena no busca aplazar las elecciones del 6 de junio: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), dejó en claro que Morena no busca aplazar las elecciones del 6 de junio próximo.

Sánchez Cordero pidió más responsabilidad sobre estas aseveraciones y dejó en claro que es el Instituto Nacional Electoral (INE) quien determina todas las fechas y lineamientos de los procesos electorales.

Morena no quiere aplazar ningún tipo de elección, y menos aún porque pueda no beneficiarle. Es cierto que con la pandemia, si llegamos a la elección. debemos tener todas as medidas de salubridad”, expresó.