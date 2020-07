Mi gobierno es el que más protege a las mujeres, a las niñas y a los niños: afirma AMLO

Lóppes obrador fue cuestionado sobre los asesinatos de niños menores así como el funcionamiento de Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a recalcar que su administración es donde la que más ha protegido a mujeres, niñas y niños.

Lo anterior fue señalado por el mandatario mexicano al ser cuestionado sobre los asesinatos de niños menores, así como el funcionamiento de Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

“Te voy a repetir que es el gobierno que más protege a las mujeres, a las niñas y a los niños, a la familia, procurando el bienestar. Es el que más recursos destina para combatir la pobreza, atender la necesidades de las familias más humildes de México y lo vamos a seguir haciendo”, argumentó.

“Todo lo que se necesite va a ser atendido, es un proceso, que nos va a llevar algún tiempo, pero que se tome en cuenta que fueron 36 años de dominio neoliberal, neoporfirista, en donde no importaba la gente, no solo no importaba los niños, no importaba la población, dándole la espalda al pueblo.

El mandatario mexicano aseveró que sí le importa micho la protección a mujeres, niñas y niños, pues, afirma, eso es “ser de izquierda, es ser humanista”.

“Me importa mucho la protección a las mujeres, el derecho a la vida y la protección a niños y a niñas, estoy todos los días trabajando en ese propósito fundamental. Lo que sucede es que los conservadores, los que están molestos con nosotros, con la transformación, porque además es legítimo, es lógico, de que cuando hay un proceso de transformación siempre se expresa una reacción conservadora, utilizan cualquier asunto para cuestionarnos”, recalcó.

