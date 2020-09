Segob debe informar sobre consulta para cancelar cervecera en Mexicali, determina INAI

El INAI ordenó a la Secretaría de Gobernación dar a conocer lo relacionado con la consulta popular sobre la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) buscar y dar a conocer el acuerdo firmado con la empresa transnacional Constellation Brands relacionado con la consulta, que se celebró el 21 y 22 de marzo del 2020, sobre la construcción de una cervecera en Mexicali, Baja California.

Por medio de un comunicado, el INAI señaló que Gobernación debe dar a conocer los acuerdos realizados entre Presidencia de la República y Constellation Brands antes y después de la consulta; en caso de haber realizado una campaña de promoción debe proporcionar copia del proyecto, reporte de actividades, monitoreo de la realización y mensajes emitidos.

Debe informar si se realizaron reuniones con representantes de la firma entre

enero y junio de 2020, de ser así debe dar a conocer las minutas de la reunión y los nombres de los participantes.

Segob debe precisar si ya cerró formalmente el caso de la instalación de la cervecera o el estatus del procedimiento. En ese sentido, debe entregar copia de cualquier estudio sobre el conflicto socioambiental, relacionado con la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali; así como los informes o análisis de las manifestaciones sociales y los nombres de los grupos que fueron fichados, lo anterior de 2017 a junio del 2020.

La Secretaría de Gobernación contestó con inexistencia a una parte importante de estos proyectos, de estos elementos sobre la consulta y su verificación (…) Aquí lo que es lamentable es que con la muy habitual tendencia que está caracterizando el nuevo tiempo de la gestión pública en México se acude a la inexistencia de manera fácil y sin, creo yo, los escrúpulos suficientes para poderla sostener“, expresó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI.

El solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó

su inconformidad con la inexistencia de la información.

El comisionado presidente del INA advirtió que Segob turnó la solicitud de información solo a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos y a la Dirección General de Coordinación Interinstitucional; no obstante, había otras unidades administrativas que podrían conocer lo requerido.

El análisis normativo permitió identificar que pudieron atender a la solicitud la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales; la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios; así como la Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social.

Con base en los argumentos presentados, se concluyó que Gobernación no agotó

la búsqueda de la información en todas las unidades administrativas competentes, por lo que el Pleno determinó modificar la respuesta de la Secretaría de Gobernación y le instruyó realizar una nueva búsqueda con criterio amplio, en todas las unidades

administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales; la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios; así como la Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social, con el propósito de entregar lo solicitado al particular.

Con información de López-Dóriga Digital