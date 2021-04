Los médicos privados, sin vacuna

En enero López Obrador dijo dos veces, el 14 y el 21, que su gobierno vacunaría en forma prioritaria a todo el personal de salud público y privado

Ahí nos llevan, de proa a popa por babor.

Florestán.

Ayer hable en Radio Fórmula con el doctor Francisco Moreno, jefe médico y responsable del programa Covid del Centro Hospitalario ABC, y le pregunté sobre la decisión del presidente López Obrador de cancelar la vacunación prioritaria al personal sanitario privado.

Lo primero que me dijo fue que no hay lógica, no hay una explicación. Somos el único país en el mundo en donde se está tomando esta medida siendo el país en el mundo con mayor mortalidad en trabajadores de la salud. Entonces no hay ninguna lógica, no hay coherencia, no entendemos cual es la razón. Lo que queremos es que entre la cordura, la razón, la lógica y que nos vacunen, y no solamente a los médicos sino a todos los que trabajamos en salud porque llevamos un año dando la cara por este país y para la salud del pueblo de México que tan afectado ha resultado de esta lamentable pandemia. Entonces yo espero que entre la razón y nos vacunen. Y aquí aprovecho su espacio para exhortar al gobierno a que retome esta situación que ellos mismos habían dicho, que el personal de salud era prioritario, y entender que es únicamente hacer las cosas con lógica y con la primordial idea de que la salud va antes que cualquier interés.

En enero López Obrador dijo dos veces, el 14 y el 21, que su gobierno vacunaría en forma prioritaria a todo el personal de salud público y privado.

El viernes pasado cambió y anunció: La vacunación se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados. Que nos esperen.

Y ahí dio el vuelco a su programa de vacunación médica.

Entiendo al doctor Francisco Moreno y a miles y miles de médicos y personal sanitario que no trabajan en el gobierno, que corren el mismo riesgo de contagiarse y morir y que por una decisión de gobierno, que no entiendo porque no la ha explicado, se les niega la vacuna.

RETALES

1. GRAVE.- El presidente dijo ayer que no confía en el INE para las próximas elecciones. ¿Qué quiere decir? No lo sé, pero es un mensaje y línea a sus seguidores a horas de que la autoridad decidiera el futuro de dos candidaturas, Félix Salgado y Raúl Morón, y de cara a al conflicto postelectoral del 7 de junio;

2. VOLADA.- Santiago Nieto, titular de la UIF, desmintió ayer que hubiera fijado posición alguna sobre el conflicto de Morena y el INE, por el caso de Félix Salgado. En ningún momento ha hablado del caso y menos en los términos que se le atribuyeron;

3. DESCONTÓN.- ¿Qué le pasó a Silvano Aureoles? Ayer, en Aguililla, se bajó de un vehículo militar parte de un convoy, y se enfrentó a un maestro que protestaba con una cartulina por la presencia del crimen organizado. Aureoles caminó hacia él, le reclamó, lo empujó y sus escoltas armadas con ametralladoras, lo amenazaron. Los militares miraban. ¿Qué le está pasando?

Nos vemos mañana, pero en privado.