López Obrador promete ‘no entrometerse’ en elecciones de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no inmiscuirse en asuntos partidistas, de cara a las elecciones de 2021.

Durante su conferencia de prensa, aseguró que parte del cambio que prometió con su llegada al poder, es que habrá democracia y que el titular del Ejecutivo federal no se meterá.

No tengo yo por qué inmiscuirme en asuntos partidistas. Eso no va a darse en este gobierno, es parte del cambio; tiene que haber democracia y significa que no se entrometa el presidente ni el gobierno en cuestiones partidistas. No corresponde al ejecutivo federal el meterse en procesos electorales.”