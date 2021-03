México suma 61 políticos asesinados durante el proceso electoral

La violencia electoral continúa latente en México y desde septiembre de 2020, cuando empezó el periodo de las elecciones, un total de 61 políticos y 78 servidores públicos sin militancia han sido asesinados, informó este miércoles la organización Causa en Común.

Hacemos un llamado a las autoridades para decirles lo obvio, que las buenas intenciones y los discursos no son suficiente”, sentenció María Elena Morera , presidenta de Causa en Común, quien además consideró que “nuestra democracia se encuentra en asedio desde varios frentes”, entre los que se encuentra el riesgo de participar en contiendas electorales.

Los datos, recabados por Etellekt Consultores, corresponden al periodo del 7 de septiembre de 2020 (cuando el Instituto Nacional Electoral –INE– dio inicio al proceso electoral) al 20 de marzo de 2021, y fueron expuestos durante el seminario “Violencia política en México en periodo electoral”.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia este 6 de junio, cuando 94 millones de votantes están llamados a elegir a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales y mil 900 ayuntamientos.

Hace unos años vimos una elección violenta (en 2018), con un contexto de polarización política que se está volviendo a repetir con un Gobierno que no parece ser muy tolerante con sus opositores, y con opositores me refiero no solo a políticos, también periodistas y defensores”, expuso Rubén Salazar, director de Etellekt.