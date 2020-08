México no se rindió en educación pese a pandemia: Esteban Moctezuma tras inicio del Ciclo Escolar

Al dar inicio al Ciclo Escolar 2020-2021 a distancia, Moctezuma Barragán afirmó que hoy regresarán a clases a distancia 30 millones de estudiantes

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública (SEP), aseguró que México nunca se rindió con respecto al tema educativo tras la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Al dar inicio al Ciclo Escolar 2020-2021 a distancia, Moctezuma Barragán afirmó que hoy regresarán a clases a distancia cinco millones de estudiantes en preescolar; en primaria, 14 millones; en secundaria casa 6.5 millones y en bachillerato poco más de 5 millones de alumnos.

“México no se rinde, otros países y no quiero mencionarlos porque en la pandemia debemos ser solidarios, se han rendido; unos concluyeron su ciclo escolar y lo dejaron trunco, otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso y en automático aprobaron a sus alumnos, unos más repetirán totalmente el año, otros no volverán hasta 2021 y otros cancelaron las clases hasta que haya vacuna, otros abrirán sin importar las condiciones de salud”, dijo

“México no se rindió. Concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020, y hoy iniciamos a distancia el ciclo escolar 2020.2021. Quizá otros países no cuentan con el compromiso del magisterio mexicano, que no posean el tamaño del corazón de madres y padres como los nuestros, que nuestras niños y jóvenes quieran aprender más que nadie en el mundo o no posean un gobierno más cercano con su pueblo, o quizá sea todo esto junto”, apuntó.

“Somos una gran nación y un gran pueblo, ni nos rendimos ni ponemos en riesgo la salud de nuestros niñas y niños, somos un gran México que empieza el ciclo escolar 2020-2021 con todo el entusiasmo de aprender”, refirió.

Para este regreso a clases a distancia, el titular de la SEP apuntó que se establecieron cuatro grandes cadenas nacionales en donde se va a transmitir en los canales 11.2, 5.2, el 7.3, ej secundaria el 20.1 y el 3.2; en bachillerato el 22.1, 14.2 y el 6.3. además todas las televisoras por cable se unieron al esfuerzo.

Para este nuevo ciclo escolar, Moctezuma Barragán apuntó que se tendrán nuevos contenidos sobre vida saludable, formación cívica y ética, porque “queremos niñas y niños incorruptibles”.

“Es un calendario que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación y que terminará el 9 de julio de 2021”, destacó.

