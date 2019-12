México fue el segundo país más mortífero para periodistas en 2019: CPJ

En México fueron asesinados cinco comunicadores durante 2019, de acuerdo con un informe presentado este martes por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) lo que lo convierte en el el segundo país más mortífero para periodistas, después de Siria.

La entidad con sede en Nueva York documentó que, durante los últimos 12 meses, cinco informadores mexicanos habían sido asesinados, lo que supone la mitad de todos los casos a nivel global.

In #Mexico, at least 5 journalists have been murdered this year in reprisal for their work, compared with four last year and six in 2017.

CPJ is investigating a further six killings in Mexico this year to determine if journalism was the motive.https://t.co/Ue7moK5Eys pic.twitter.com/W0yQgOtcbz

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) December 17, 2019