México es una catástrofe en cuestión de derechos humanos: Human Rights Watch

Human Rights Watch dio a conocer la edición 2020 de su ‘World report’, un informe en el que revisa las prácticas de derechos humanos en todo el mundo. El volumen de 652 páginas revisa las prácticas y tendencias de derechos humanos en casi 100 países.

México es uno de los países que aparecen en el informe por lo que el doctor José Miguel Vivanco, director Ejecutivo de Human Rights Watch, habló al respecto en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Vivanco aseguró que la situación en México no mejora y habló de las más de 5 mil desapariciones de personas reportadas durante el 2019.

Ante el desolador panorama, Vivanco dio a conocer algunos progresos que hay en el tema de desapariciones en el país.

Sin embargo, HRW indicó que las acciones del Gobierno Federal han llevado a pensar que no le importa conocer las causas de las desapariciones.

“Pero lo que resulta curioso, diría yo muy frustrante, es que al actual gobierno no le importe establecer quiénes son los responsables de estos hechos, cuántos les corresponden a los cárteles, cuántos les corresponden a las policías municipales, en qué circunstancias han actuado coludidas estas fuerzas, cuántas, por ejemplo les corresponden al Ejército o a la Marina, esto es una gran incógnita. No hay una prioridad en ese sentido y pareciera ser que al actual gobierno tampoco le importa conocer las circunstancias, por qué se ha producid este fenómeno en México, y las cifras no son menores, son cifras escandalosas que dan para calificar a México como una catástrofe en materia de derechos humanos con un panorama desolador de más de 60 mil personas desaparecidas”

De acuerdo con las observaciones de Human Rights Watch, durante 2019 México habría tenido la cifra más alta de homicidios de la que se tenga registros. Vivanco explicó este punto.

Para Human Rights Watch, la solución para la situación de México es la aplicación de políticas públicas reales, no de discurso.

“Nuestra propuesta es darle prioridad al tema, no basta con promesas, no basta con discursos, esta situación no va a mejorar simplemente porque el presidente dice que va a mejorar. Las cosas en derechos humanos no cambian por la voluntad de un solo hombre. Si no se construyen instituciones, si no hay prácticas nuevas, si no hay políticas públicas, con recursos serios, dedicadas a abordar estos problemas, no habrá mejoría.

Hoy, por ejemplo, la Fiscalía está presentando un proyecto que yo diría que es refundacional en materia de justicia, es muy ambicioso, es una gran reforma judicial, vamos a ver en qué medida esa reforma fortalece el Estado de derecho o lo debilita. No tengo opinión al respecto, pero es perfectamente posible avanzar en ambas áreas, por una parte una reforma judicial que se requiere y por otro lado también generar mecanismos que logren resultados concretos”.